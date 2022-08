Keylor Navas ha accettato il Napoli



Mercato13 Agosto 2022Corriere dello SportIl portiere costaricense avrebbe sciolto la riserva sul proprio futuro, accettando di lasciare il Paris Saint-Germain

A due giorni dall'esordio in campionato contro il Verona il Napoli incassa un'altra bella notizia sul mercato. Dopo l'accordo raggiunto con il Verona per Giovanni Simeone, Keylor Navas ha infatti detto sì al trasferimento in azzurro.



"Keylor Navas ha accettato il Napoli"

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe' il portiere costaricense avrebbe sciolto la riserva sul proprio futuro, accettando di lasciare il Paris Saint-Germain, dove è sotto contratto fino al 2024, per approdare in Serie A e indossare la maglia da titolare del Napoli. Al Psg Navas sarebbe stato chiuso da Gigio Donnarumma, come anticipato dal tecnico Christophe Galtier, che ha quindi spezzato il ballottaggio in porta che aveva caratterizzato la scorsa stagione del Psg, con conseguenze negative sul rendimento di entrambi i portieri, in particolare dell'ex milanista.



Napoli, si studia la formula per l'acquisto di Navas

Per chiudere l'affare, però, serve che Napoli e Psg trovino l'accordo e la formula giusta per il trasferimento di Navas alla corte di Spalletti. Le due società sono già al lavoro da giorni anche per Fabian Ruiz, centrocampista scelto dal Psg per completare il proprio reparto che sembra destinato a perdere Leandro Paredes, obiettivo della Juventus. Il sì di Navas al Napoli è però destinato a semplificare le cose: il cartellino del portiere potrebbe entrare nell'operazione-Ruiz, ma è possibile anche che l'operazione si faccia solo in prestito, considerando l'elevato ingaggio di Navas, che al Psg percepisce circa 9 milioni netti. Quanto al ruolo di vice Donnarumma, il Paris è pronto a promuovere Sergio Rico, di ritorno dal prestito al Maiorca.



Napoli, aspettando Navas a Verona spazio a Meret

I tifosi del Napoli, ma soprattutto Luciano Spalletti, aspettano la svolta, nella speranza che Navas possa esordire già dalla seconda di campionato che segnerà il debutto stagionale al Maradona, domenica 21 alle 18.30 contro il Monza. Intanto, a Ferragosto sul campo del Verona, a difendere i pali azzurri dovrebbe essere Alex Meret, favorito sul neo-acquisto Salvatore Sirigu: per l'ex portiere della Spal potrebbe essere l'ultima partita con il Napoli, in attesa di un possibile trasferimento altrove nelle battute finali del mercato.