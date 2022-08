Bruscolotti: "Garella fu uno degli artefici dello scudetto"

Interviste 12 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste12 Agosto 2022Corriere dello SportBagni: "Claudio era un gigante buono, una persona umile che andava d'accordo con tutti. Una persona troppo per bene" "Claudio è stato un ottimo compagno di viaggio, col suo modo di fare e il suo particolare modo di parare è stato protagonista di quel Napoli, Carattere schivo, un po' timido, grande atleta, uno degli artefici dello scudetto". A parlare dello scomparso Garella è il suo compagno di difesa, Beppe Bruscolotti, 'o pal e fierr', così soprannominato perchè per gli avversari era un ostacolo davvero duro da superare. "In albergo Italo Allodi - ricorda Bruscolotti - disse che l'aveva voluto espressamente. Perchè aveva vinto a Verona, perchè portava l'esperienza di quello scudetto ed anche perchè ci avrebbe portato fortuna. E così fu".



