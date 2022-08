Addio a Garella, il portiere del primo scudetto

Cronaca12 Agosto 2022Corriere dello SportSoprannominato “Garellik”, per il suo stile unico e inconfondibile, in azzurro ha vinto il tricolore e la Coppa Italia Una brutta notizia scuote il mondo del calcio: è morto a 67 anni Claudio Garella, ex portiere del primo, storico scudetto del Napoli nella stagione 1986-1987. Come riporta L'Arena, sarebbe deceduto a causa di problemi cardiaci occorsi in seguito ad un intervento chirurgico. Garella nella sua carriera è stato protagonista anche della vittoria del campionato del Verona nella stagione 1984-1985. In gialloblù ha giocato per quattro anni, collezionando oltre cento presenze. Poi la esperienze nel Napoli di Maradona. La prima giornata di Serie A vedrà affrontarsi proprio Verona e Napoli, facile immaginare a questo punto un omaggio speciale per Garella.



La carriera

Nell'immaginario calcistico sono rimaste famose le respinte coi piedi di Garella. L'Avvocato Agnelli diceva di lui: "L'unico portiere che parava senza mani". Durante la sua carriera Garella ha iniziato nel Torino, da lì in poi Juniorcasale, Novara, Lazio, Sampdoria, Verona, Napoli, Udinese e Avellino. Una volta ritiratosi, è stato anche allenatore e dirigente.



Garella, il ricordo del Napoli

La società partenopea ha voluto ricordare il suo ex portiere con un post sul sito ufficiale: "Il mondo del calcio piange la scomparsa di Claudio Garella, portiere che ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli. Garella è stato tra i protagonisti assoluti del primo scudetto azzurro nella stagione 1986/87. Era arrivato a Napoli nell'estate del 1985, all'alba della radiosa era maradoniana. In azzurro ha disputato 3 stagioni vincendo il tricolore e la Coppa Italia. Soprannominato “Garellik”, per il suo stile unico e inconfondibile, Claudio Garella vinse 2 scudetti in due squadre che in precedenza non l'avevano mai conquistato: il Verona nel 1985 e il Napoli due anni dopo. Un primato che definisce i contorni non solo sportivi ma anche umani, emotivi e professionali di un portiere che resterà sempre nella leggenda azzurra. Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di un indimenticabile protagonista della nostra storia", si legge sulla pagina ufficiale del Napoli.



