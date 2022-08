Lobotka: "È iniziato un nuovo corso"

Corriere dello Sport



"Penso sia un bene che non ci sia fiducia in noi, così non avremo pressione in questo inizio di stagione"





Interviste11 Agosto 2022Corriere dello Sport"Penso sia un bene che non ci sia fiducia in noi, così non avremo pressione in questo inizio di stagione" Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha espresso ottimismo in vista del via della stagione della squadra azzurra. "È iniziato un nuovo corso, ottima impressione da parte dei nuovi".



Lobotka: "Kvaratskhelia mi ha impressionato, Kim e Ostigard di personalità"

"Ci sono stati tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione - ha spiegato Lobotka -. I nuovi arrivati hanno lavorato bene e mi hanno fatto un'ottima impressione per quello che hanno fatto sul campo ma anche per gli uomini che sono. Faranno bene. Chi mi ha impressionato di più? Non ce n'è solo uno, ad esempio Kvaratskhelia mi ha impressionato per la sua capacità nel dribbling, assomiglia in parte a Insigne, in parte no. Kim e Ostigard hanno dimostrato una forte personalità".



Lobotka: "I tifosi devono credere in noi"

La squadra azzurra ha perso molti giocatori e non è più considerata in prima fila per lo scudetto: "Tutto sommato penso sia un bene che non ci sia fiducia in noi, così non avremo pressione in questo inizio di stagione, che per noi rappresenta un nuovo corso. È normale che perdere giocatori come Ospina, Mertens, Koulibaly, Insigne ci faccia perdere qualità e personalità, ma siamo convinti delle nostre forze e sappiamo che possiamo non far sentire la loro mancanza dimostrando sul campo di essere una grande squadra. I tifosi per noi sono la cosa più importante. Ci sostengono sia in casa che in trasferta e averli vicino ci fa dare il massimo. Abbiamo bisogno che loro credano in noi perché sono fondamentali".



