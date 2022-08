Zielinski: "È stato un ritiro di grande lavoro"

Interviste6 Agosto 2022Corriere dello Sport"Sarà una stagione lunga e difficile, in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti" Luciano Spalletti ha concesso a Piotr Zielinski i secondi quarantacinque minuti dell'accesissima sfida tra Napoli ed Espanyol, terminata 0-0. A fine gara, il polacco è intervenuto sul canale facebook ufficiale del club azzurro.



"E' stato un ritiro di grande lavoro e concentrazione - ha detto Zielinski -. Ci siamo allenati davvero bene. Ora potremo usufruire di due giorni di riposo per recuperare le forze e mettere nel mirino l'esordio in campionato di Verona contro l'Hellas".



Il campionato di Serie A vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti esordire nel tardo pomeriggio di lunedì 15 agosto con fischio d'inizio alle 18.30. Zielinski ha aggiunto: "Sarà una stagione lunga e difficile, in cui vogliamo recitare un ruolo da protagonisti. Serve subito una vittoria per partire col piede giusto".



