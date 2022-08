Ancora un pareggio per il Napoli

Cronaca 6 Agosto 2022 Fonte: Gazzetta dello Sport



Solo un opaco 0-0 con l'Espanyol, al termine di un'amichevole maschia, nervosa, con tanti colpi proibiti





La buona notizia, per il Napoli, è non aver preso gol per la prima volta nel corso delle quattro amichevoli internazionali giocate a Castel di Sangro, ma contro l'Espanyol - sotto lo sguardo di Aurelio De Laurentiis, protagonista di un'animata protesta contro l'arbitro - la squadra di Spalletti ha fatto registrare un passo indietro dal punto di vista della manovra offensiva. E' mancata, tanto, la qualità di Fabian Ruiz in mediana (lo spagnolo ha saltato l'impegno odierno per un affaticamento muscolare) mentre Lobotka è apparso in ritardo di condizione.



Di conseguenza, gli azzurri hanno faticato ad arrivare sulle punte e soltanto Osimhen nella prima frazione ci ha provato con convinzione, specie in avvio, trovando in due circostanze il portiere Lecomte a negargli la gioia del gol. Kvaratskhelia si è acceso solo in una occasione, mentre gli spagnoli non sono mai riusciti ad impensierire Kim (molto sicuro) e compagni nel corso della prima frazione. Sugli esterni il Napoli non è riuscito a sfondare neanche nella ripresa (complici le assenze di Politano e Ounas) perché Lozano (pericoloso sugli sviluppi di un corner) non ha trovato il guizzo vincente mentre il vice di Meret, Contini, ha salvato due volte i suoi con delle belle parate in tutto ed Osimhen ha respinto sulla linea una incornata di Vinicius. Zero a zero e tutti a casa, nel senso che il Napoli adesso farà ritorno a Castel Volturno per preparare l'esordio in campionato di Ferragosto contro il Verona.



