De Laurentis protesta con l'arbitro di Napoli-Espanyol

Cronaca 6 Agosto 2022 Fonte: Corriere dello Sport



In seguito a due entrate durissime su Lobotka (di Vinicius) e Lozano (di Cabrera)





Cronaca6 Agosto 2022Corriere dello SportIn seguito a due entrate durissime su Lobotka (di Vinicius) e Lozano (di Cabrera) Fuori programma con Aurelio De Laurentiis protagonista all'intervallo del match amichevole tra Napoli ed Espanyol, al "Teofilo Patini" di Castel di Sangro. Tutto nasce nei minuti di recupero del primo tempo, dopo un doppio cartellino giallo in pochi secondi per la formazione catalana a seguito di due entrate durissime su Lobotka (di Vinicius) e Lozano (di Cabrera).



Napoli, De Laurentis in campo a protestare con l'arbitro per le entratacce dell'Espanyol

Gli animi si sono quindi accesi e il presidente degli azzurri, in panchina al fianco di Luciano Spalletti per assistere da vicino alla partita, ha iniziato a protestare furioso con il quarto uomo. Dopodiché, al duplice fischio, si è diretto (per fare lo stesso) dall'arbitro della partita, il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano.



