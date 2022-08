╚ un torrese il nuovo social media manager del Napoli

Cronaca 4 Agosto 2022 Fonte: Agenzia Foto&Fatti



Al debutto ha subito lasciato il segno con un breve Tiktok che Ŕ diventato in poco tempo virale





Cronaca4 Agosto 2022Agenzia Foto&FattiAl debutto ha subito lasciato il segno con un breve Tiktok che Ŕ diventato in poco tempo virale Fa la spola tra il Belgio (dove si Ŕ trasferita tutta la sua famiglia molti anni fa) e Torre Annunziata (dove vive la fidanzata). Dal 4 luglio Ŕ il nuovo social media manager del Napoli. Si chiama Mario Machille ed Ŕ figlio di Patrizio, noto bomber oplontino degli anni novanta, nipote di Emanuele e Carmine, tifosissimi del Savoia e del Napoli.

Laureato in Scienze Politiche, Mario ha maturato diverse esperienze in Italia e all'estero presso multinazionali e start-up.

Al debutto nello staff azzurro, ha subito lasciato il segno con un breve Tiktok avente come personaggio principale Horace. Il video Ŕ diventato in poco tempo virale, realizzando il record di interazioni sul canale della SocietÓ Sportiva Calcio Napoli.







Fa la spola tra il Belgio (dove si Ŕ trasferita tutta la sua famiglia molti anni fa) e Torre Annunziata (dove vive la fidanzata). Dal 4 luglio Ŕ il nuovo social media manager del Napoli. Si chiama Mario Machille ed Ŕ figlio di Patrizio, noto bomber oplontino degli anni novanta, nipote di Emanuele e Carmine, tifosissimi del Savoia e del Napoli.Laureato in Scienze Politiche, Mario ha maturato diverse esperienze in Italia e all'estero presso multinazionali e start-up.Al debutto nello staff azzurro, ha subito lasciato il segno con un breve Tiktok avente come personaggio principale Horace. Il video Ŕ diventato in poco tempo virale, realizzando il record di interazioni sul canale della SocietÓ Sportiva Calcio Napoli.