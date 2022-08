Juan Jesus: "L'importante è crescere come condizione"

Interviste 31 Luglio 2022 Fonte: SSC Napoli



"Meritavamo di vincere ma è stata comunque una partita importante per mettere benzina nelle gambe"





Interviste31 Luglio 2022SSC Napoli"Meritavamo di vincere ma è stata comunque una partita importante per mettere benzina nelle gambe" "Volevamo vincere, probabilmente lo meritavamo ma è stata comunque una partita importante per mettere benzina nelle gambe". Questo il commento di Juan Jesus al test amichevole del Napoli contro il Mallorca.



"L'importante è riuscire a crescere come condizione, stiamo lavorando molto e vogliamo essere pronti per l'inizio della stagione"



Come hai visto Kim al suo debutto?



"E' un giocatore molto forte che dimostrerà il suo valore e ci darà un grande contributo"