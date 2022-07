Kepa vuole il Napoli per rilanciarsi

Il Napoli accelera i tempi per l'arrivo di Kepa Arrizabalaga: il portiere basco ha detto sì al club azzurro, che è vicino all'intesa con il Chelsea per il suo trasferimento in Italia. L'operazione è in fase di chiusura.



Napoli, intesa per Kepa: arriva in stile-Anguissa

L'estremo difensore ex Athletic, approdato al Chelsea nel 2018 per 80 milioni di euro, arriverà in Campania in stile-Anguissa: in prestito con riscatto e partecipazione dei Blues all'ingaggio. La società londinese. Si lavora per definire gli ultimi dettagli e i bonus, ma la trattativa è in discesa e si aspetta la fumata bianca.



Kepa vuole il Napoli per rilanciarsi

Il portiere spagnolo, chiuso nel Chelsea da Edouard Mendy, scelto come titolare dal tecnico Tuchel nella scorsa stagione, è pronto al rilancio a Napoli, dove giocherebbe con più continuità e disputerebbe la Champions League, con l'obiettivo di ottenere visibilità e strappare la convocazione per la nazionale spagnola in vista dei Mondiali di Qatar al via a novembre.



Napoli, da definire la posizione di Meret

L'arrivo di Kepa mette in bilico la posizione di Alex Meret, che spera ancora di trovare più spazio dopo l'addio di Ospina. Il rinnovo deciso con gli agenti del portiere fino al 2027 è pronto da tempo, ma non è ancora stato firmato dall'estremo difensore friulano.



