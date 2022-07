Spalletti: "Abbiamo sbagliato gol semplici"

Interviste 27 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste27 Luglio 2022Corriere dello Sport"Potevamo fare di più quando avevamo il possesso palla, ma a volte ci siamo innervositi e non abbiamo fatto le scelte miglior" Luciano Spalletti è soddisfatto a metà, al termine dell'amichevole tra Napoli e Adana Demirspor. Il match è terminato sul punteggio di 2-2, accendendosi nella ripresa dopo una prima metà di gara a reti bianche. Decisiva per i partenopei la doppietta messa a segno da Hirving Lozano, che ha aperto e chiuso le marcature. La terza partita della pre stagione napoletana si è giocata allo stadio Patini di Castel di Sangro, località presso la quale il Napoli sta sostenendo il ritiro.



Napoli - Adana 2-2: il commento di Spalletti

Queste le parole rilasciate da Luciano Spalletti tramite il sito ufficiale del Napoli: "Il test è andato bene perchè innanzitutto nessuno si è infortunato. Poi abbiamo giocato contro una squadra abituata alla lotta. Questa gara rientrava nella scaletta allenamenti per progredire in termini di condizione, non l'abbiamo certo preparata come partita a se stante. Ma nonostante questo non ci siamo risparmiati: abbiamo creato tanto, ma abbiamo anche sbagliato gol semplici. Poi sui due rigori abbiamo un po' di responsabilità, ma in generale tutto bene".



Spalletti accoglie Kim Min-Jae a Napoli

"Potevamo fare di più quando avevamo il possesso palla, ma a volte ci siamo innervositi e non abbiamo fatto le scelte migliori, però il rendimento della squadra è stato molto buono" - conclude Spalletti, chiudendo il commento a margine dell'incontro contro la formazione turca, andata in rete due volte su calcio di rigore, prima con Balotelli e poi con Sari. Infine, l'ex allenatore di Inter, Roma e Zenit tra le altre ha dato il benvenuto all'ultimo rinforzo firmato dal Napoli, annunciato ufficialmente in giornata: "Sono contento dell'arrivo di Kim Min-Jae perchè si tratta di un ottimo giocatore. Va valutato nel nostro calcio, ma già iniziando a conoscerlo oggi ha mostrato grande disponibiltà e carattere".







