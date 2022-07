Ecco le nuove maglie del Napoli

Cronaca 27 Luglio 2022 Fonte: Torresette



Lo sponsor tecnico è ancora l'azienda EA7 di Giorgio Armani, che ne ha studiato creatività e materiale tecnico,





Cronaca27 Luglio 2022TorresetteLo sponsor tecnico è ancora l'azienda EA7 di Giorgio Armani, che ne ha studiato creatività e materiale tecnico, Sono state presentate on line, sui social e il sito ufficiale, le nuove maglie del Napoli per la stagione 2022/2023. Lo sponsor tecnico è l'azienda EA7 di Giorgio Armani, che ne ha studiato creatività e materiale tecnico, mentre i capi e gli accessori verranno prodotti e distribuiti dalla SSC Napoli.







Al momento sono disponibili la divisa "home" (azzurra con inserti blu sulle maniche), "away" (bianca con inserti azzurri sulle maniche) e quella dei portieri in due versioni: verde e fucsia. La trama della maglia è caratterizzata dalla presenza di tante "N" che riproducono il logo del club di De Laurentiis.



La nuova collezione sarà in vendita da oggi, 27 luglio, sul Web Store del Napoli, sull'Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.



Le divise faranno il loro esordio nell'amichevole di questa sera a Castel di Sangro (h 20.30) tra la formazione di Spalletti e l'Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella



Sono state presentate on line, sui social e il sito ufficiale, le nuove maglie del Napoli per la stagione 2022/2023. Lo sponsor tecnico è l'azienda EA7 di Giorgio Armani, che ne ha studiato creatività e materiale tecnico, mentre i capi e gli accessori verranno prodotti e distribuiti dalla SSC Napoli.Al momento sono disponibili la divisa "home" (azzurra con inserti blu sulle maniche), "away" (bianca con inserti azzurri sulle maniche) e quella dei portieri in due versioni: verde e fucsia. La trama della maglia è caratterizzata dalla presenza di tante "N" che riproducono il logo del club di De Laurentiis.La nuova collezione sarà in vendita da oggi, 27 luglio, sul Web Store del Napoli, sull'Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN ed in una selezionata rete di rivenditori.Le divise faranno il loro esordio nell'amichevole di questa sera a Castel di Sangro (h 20.30) tra la formazione di Spalletti e l'Adana Demirspor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella