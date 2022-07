Partita la campagna abbonamenti



Dalle ore 17 di ieri è partita la prevendita per gli abbonati della stagione 2019/20, dal 1 agosto e fino al 7 potranno sottoscrivere la tessera i vecchi abbonati e chi usufruirà delle tariffe scontate, dall'8 agosto (dalle ore 12) vendita libera per tutte le tariffe. L'abbonamento potrà essere sottoscritto solo online su Ticketone e garantirà ai tifosi notevoli vantaggi come la prelazione esclusiva sulle partite in casa di Champions e Coppa Italia ad un prezzo scontato del 20%, diritto di precedenza per le trasferte estere delle gare Uefa e, soprattutto, la possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di quattro allenamenti della squadra qualora il Napoli dovesse svolgerli direttamente al Maradona.