Il Napoli sta vivendo una situazione particolarissima, probabilmente unica non solo in Italia ma forse in tutta l'Europa che conta a livello calcistico. I partenopei hanno chiuso il campionato al terzo posto e disputeranno la Champions League. Ma la piazza non è contenta, contesta aspramente e ha messo nel mirino il presidente De Laurentiis, la sua politica societaria e la campagna acquisti dei partenopei, che finora hanno tesserato solo tre nuovi calciatori. Ma al tempo stesso ne hanno persi alcuni di alto livello: da Koulibaly e Mertens passando per capitan Insigne e Ospina.



Il malcontento è notevole e le contestazioni sono forti, ma ora sono diventate sempre più eccessive verso la proprietà. Un video, diffuso nelle ultime ore, dimostra quanto sia duro il trattamento per il numero uno azzurro, che è stato fortemente contestato ma nonostante ciò non ha perso il suo aplomb.







La squadra partenopea si è rinnovata, ha acquistato Olivera, Kvaratskhelia e Ostigard, e la campagna di mercato non è finita, perché arriveranno quantomeno tre o quattro calciatori. Ma la tifoseria non è contenta, e si lamenta per i calciatori persi – tre titolari della stagione scorsa, più Mertens, e protesta anche per il mancato colpo Dybala, passato alla Roma.



De Laurentiis subisce da molto tempo pesanti critiche, ma nella giornata di mercoledì anche vis a vis è stato malamente offeso. Il clima che si respira attorno al Napoli e al suo presidente è davvero molto pesante. L'imprenditore romano è stato trattato davvero male da alcuni tifosi che si erano appostati sotto lo studio del dentista di De Laurentiis, che appena uscito si è trovato di fronte una serie di persone che gli hanno ‘regalato' delle parole feroci, offese, una dietro l'altro. Non si è scomposto, ADL ha risposto a tutti, pure a qualche provocazione, ben sapendo anche che c'era chi stava filmando tutto.



Un modo pessimo per contestare la società calcio Napoli e in particolar modo il suo presidente, che con pazienza e garbo ha risposto a quel tifoso che chiedeva chiarimenti su alcune mosse di mercato. Calma olimpica per De Laurentiis, che non ha mosso nemmeno un sopracciglio nonostante attorno sentisse epiteti tutt'altro che oxfordiani.