Il manager: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana firmeremo il contratto"





Mercato21 Luglio 2022Corriere dello SportIl manager: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana firmeremo il contratto" Kim Min-Jae è a un passo dal Napoli. Anzi, qualcosa in meno. La trattativa per l'arrivo in Italia del centrale sudcoreano del Fenerbahce si è infatti conclusa felicemente, come anticipato dal manager dello stesso giocatore.



Kim, parla l'agente: "A breve la firma sul contratto"

Il sito turco 'Fener Actual' ha infatti riportato le parole del manager di Kim, che ha confermato l'imminente addio del proprio assistito al Fenerbahce per approdare in Serie A e vestire la maglia azzurra: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Napoli. Se nulla va storto, questa settimana andremo al Napoli e firmeremo un contratto".



Il nuovo Napoli di Spalletti: la formazione con Kim e Simeone

Napoli, con Kim Min-Jae si completa il pacchetto dei centrali

Luciano Spalletti potrebbe quindi accogliere già dai primi giorni del ritiro di Castel di Sangro, al via da sabato 23 luglio, il tanto atteso rinforzo per la difesa, destinato a prendere il posto di Kalidou Koulibaly e completare il pacchetto dei centrali che già comprende Amir Rrahmani, Juan Jesus e l'ultimo arrivato Leo Ostigard. Kim Min-Jae lascia il Fenerbahce dopo una sola stagione e si appresta a firmare un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025: decisivo il pagamento della clausola rescissoria da parte del club azzurro, che ammontava a poco meno di 20 milioni.



