UFFICIALE: Ostigard al Napoli

Mercato 18 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste"





Mercato18 Luglio 2022Corriere dello Sport"Essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste" Terzo acquisto ufficiale dell'estate del Napoli e terzo benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia ha accolto anche Leo Ostigard.



Ostigard, il tweet di De Laurentiis

Il difensore norvegese acquistato dal Brighton è stato presentato alla stampa dal ritiro di Dimaro e pochi minuti dopo ha posato insieme a De Laurentiis per il consueto tweet di "accoglienza". Questa volta, però, niente licenze "poetiche" o lunghe introduzioni come accaduto con lo stesso Kvaratskhelia, bensì un semplice selfie e l'altrettanto semplice scritta: "Benvenuto Leo!".



Giuntoli spiega l'assenza di De Laurentiis

Di De Laurentiis, assente alla presentazione della squadra avvenuta sabato e anche a numerose sedute di allenamento della squadra di Spalletti in Val di Sole, ha parlato anche il direttore sportivo Giuntoli a margine della presentazione dello stesso Ostigard, motivando lo scarso interventismo del presidente negli ultimi giorni nelle vicende del Napoli con impegni lavorativi personali del massimo dirigente azzurro.



Il Napoli annuncia l'acquisto di Ostigard

Pochi minuti dopo il tweet di ADL, il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Ostigard attraverso uno scarno comunicato sul sito ufficiale, seguito dalla presentazione del giocatore attraverso una scheda della carriera: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC".



Il difensore norvegese ex Genoa non ha nascosto l'emozione per la firma con il club azzurro, per poi entrare subito nel dettaglio del proprio ruolo: "Ho giocato un anno al Genoa, conosco già la Serie A e sono contento di essere rimasto in Italia, ma il Napoli è diverso. Per me essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste. Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo, è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo. Per quanto riguarda il ruolo l'anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, non è un problema, deciderà il mister”.



Terzo acquisto ufficiale dell'estate del Napoli e terzo benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis, che dopo Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia ha accolto anche Leo Ostigard.Ostigard, il tweet di De LaurentiisIl difensore norvegese acquistato dal Brighton è stato presentato alla stampa dal ritiro di Dimaro e pochi minuti dopo ha posato insieme a De Laurentiis per il consueto tweet di "accoglienza". Questa volta, però, niente licenze "poetiche" o lunghe introduzioni come accaduto con lo stesso Kvaratskhelia, bensì un semplice selfie e l'altrettanto semplice scritta: "Benvenuto Leo!".Giuntoli spiega l'assenza di De LaurentiisDi De Laurentiis, assente alla presentazione della squadra avvenuta sabato e anche a numerose sedute di allenamento della squadra di Spalletti in Val di Sole, ha parlato anche il direttore sportivo Giuntoli a margine della presentazione dello stesso Ostigard, motivando lo scarso interventismo del presidente negli ultimi giorni nelle vicende del Napoli con impegni lavorativi personali del massimo dirigente azzurro.Il Napoli annuncia l'acquisto di OstigardPochi minuti dopo il tweet di ADL, il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di Ostigard attraverso uno scarno comunicato sul sito ufficiale, seguito dalla presentazione del giocatore attraverso una scheda della carriera: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC".Il difensore norvegese ex Genoa non ha nascosto l'emozione per la firma con il club azzurro, per poi entrare subito nel dettaglio del proprio ruolo: "Ho giocato un anno al Genoa, conosco già la Serie A e sono contento di essere rimasto in Italia, ma il Napoli è diverso. Per me essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste. Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo, è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo. Per quanto riguarda il ruolo l'anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, non è un problema, deciderà il mister”.