Il Napoli vince la seconda amichevole

Cronaca 17 Luglio 2022



Cronaca17 Luglio 2022Corriere dello Sport - SSC NapoliSuperato il Perugia per 4-1. A segno, nel primo tempo, Kvaratskhelia e Anguissa, nella ripresa Politano e Petagna su rigore Dopo il 10-0 inflitto all'Anaune Val di Non e la tradizionale presentazione ufficiale a Dimaro con tutta la squadra al gran completo, il Napoli vince con un rotondo 4-1 anche la seconda amichevole all'ombra delle Dolomiti. A farne le spese, stavolta, è il Perugia di Castori, sotto di due gol già al termine del primo tempo, firmati dal georgiano Kvaratskhelia, che ha infiammato il pubblico presente sugli spalti anche con una serie di giocate spettacolari, e da Zambo Anguissa. In apertura di ripresa, condizionata dall'inevitabile girandola di cambi, gli umbri accorciano con Melchiorri, poi gli azzurri tornano in totale controllo del match, trascinati da un Politano in giornata di grazia. L'ex Roma ed Inter cala il tris, chiude Petagna su un calcio di rigore da lui stesso procurato. Martedì il Napoli ripartirà per Castel Volturno e poi comincerà la seconda parte della preparazione, in vista della prossima stagione, a Castel di Sangro.



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti



Napoli secondo tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus (77' Costanzo), Mario Rui (77' Zerbin), Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti



Perugia: Gori, Iannoni, Vulikic, Onishchenko, Melchiorri, Angori, Curado, Casasola, Kouan, Dembelè, Sgarbi. A disp. Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori



Arbitro: Maggioni di Lecco



Marcatori: 5' Kvaratskhelia, 36' Anguissa, 48' Melchiorri, 53' Politano, 91' Petagna (rig.)



