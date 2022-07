Napoli-Perugia in diretta su Facebook

Cronaca 17 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



L'amichevole è in programma a Dimaro alle ore 18





Cronaca17 Luglio 2022Corriere dello SportL'amichevole è in programma a Dimaro alle ore 18 Alle 18 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Perugia in amichevole, la seconda e ultima con le Dolomiti sullo sfondo per gli azzuri. Nel primo test gli azzurri hanno vinto 10-0 contro l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d'Eccellenza regionale in Trentino.



Dove seguire Perugia-Napoli

L'amichevole è in programma a Dimaro alle ore 18. Non è prevista la copertura televisiva della partita ma si potrà assistere a Napoli-Perugia in diretta streaming sul profilo Facebook del club azzurro. Sul nostro sito sarà disponibile la diretta testuale dell'incontro.



Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Casasola, Kouan, Iannoni, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. Allenatore: Castori.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Zanoli, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.