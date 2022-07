Ostigard al Napoli, manca solo ufficialità

Mercato 16 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il difensore norvegese ha già svolto le visite mediche per il club azzurro





Mercato16 Luglio 2022Corriere dello SportIl difensore norvegese ha già svolto le visite mediche per il club azzurro L'affare è fatto: il centrale del Brighton, nella scorsa stagione in prestito al Genoa, è già volato in Italia dove ha svolto i test medici di rito a Roma: domenica è atteso a Dimaro dove incontrerà i suoi nuovi compagni e si metterà agli ordini del tecnico Luciano Spalletti. Ostigard è il primo rinforzo per la difesa azzurra dopo l'addio di Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea.