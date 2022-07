Dieci gol alla prima uscita

Il Napoli di Luciano Spalletti vince per 10-0 contro l'Anaune Val di Non, club che milita nel campionato d'Eccellenza regionale in Trentino, in quella che ormai è un'amichevole rituale per partenopei (terza sfida). Molta attesa per il debutto con la maglia azzurra di Khvicha Kvaratskhelia il quale non ha deluso: assist e doppietta per il georgiano scatenato nel primo tempo. Questi i marcatori dell'incontro: Rrahmani (5'), Kvaratskhelia (26' e 38'), Anguissa (33'), Zerbin (54'), Osimhen (67'), Politano (68' e 86') ed Ambrosino (91'). Da sottolineare la scelta del capitano con Giovanni Di Lorenzo a vestire la fascia. Il Napoli, dopo l'esordio di oggi, tornerà in campo domenica contro il Perugia e poi, di nuovo, per le quattro sfide internazionali di Castel di Sangro contro Adana (27 luglio), Maiorca (31 luglio), Girona (3 agosto) ed Espanyol (6 agosto).