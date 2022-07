Arriva Osimhen ed è subito protagonista

Il 23enne è chiamato a caricarsi l'attacco sulle spalle, dopo l'addio di Insigne e la probabile partenza di Dries Mertens





Cronaca13 Luglio 2022Corriere dello SportIl 23enne è chiamato a caricarsi l'attacco sulle spalle, dopo l'addio di Insigne e la probabile partenza di Dries Mertens Il Napoli continua ad allenarsi a Dimaro in vista del campionato. La squadra oggi è scesa in campo per la sessione pomeridiana d'allenamento nel quinto giorno in Val di Sole. Grande protagonista della giornata l'attaccante nigeriano Victor Osimhen, che questa mattina ha raggiunto la squadra azzurra in ritiro. I tifosi partenopei lo aspettavano con ansia e il giocatore è stato accolto da tanti applausi e cori. Il 23enne quest'anno è chiamato a caricarsi l'attacco sulle spalle, dopo l'addio di Insigne e la probabile partenza di Dries Mertens.



Napoli, l'allenamento odierno con Osimhen protagonista

Spalletti ha voluto iniziare con il torello, per poi passare al lavoro di uscita dal basso palla al piede. Dopodiché esercitazioni sui calci piazzati e partitella in campo ridotto. Osimhen è stato ovviamente protagonista grazie a belle giocate, sponde per i compagni, gol e le sue classiche accelerazioni. Insomma, il nigeriano non ha smesso di fare ciò che gli riesce meglio, ovvero segnare e creare panico tra le difese avversarie.



