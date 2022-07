Hamsik: "Potrei tornare da dirigente al Napoli"

Interviste 13 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Un parere su Kim? Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, ma il sudcoreano è forte fisicamente e ha un buon piede"





Interviste13 Luglio 2022Corriere dello Sport"Un parere su Kim? Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, ma il sudcoreano è forte fisicamente e ha un buon piede" Marek Hamsik. Intervistato da Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete' il centrocampista slovacco, che lo scorso maggio si è laureato campione di Turchia con il Trabzonspor, ha aperto alla possibilità di tornare a Napoli da dirigente, della quale si parla fin dal momento del suo addio, nel febbraio 2019: “Sono stato a Napoli questa estate per 3-4 giorni, mancavo da tre anni e ho girato un po', ho fatto visita anche al murale ritrovando lo stesso amore di sempre nei miei confronti. Io dirigente? Ci siamo sentiti io e il presidente di recente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia carriera è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso”.



Hamsik presenta Kim: “Forte e tecnico"

Hamsik è poi entrato nelle pieghe del delicato momento della squadra causato dalle tante partenze illustri per poi presentare le caratteristiche di Kim Min-Jae, il gigante sudcoreano del Fenerbahce, affrontato in stagione da 'Marekiaro', principale candidato per la sostituzione di Koulibaly: "Mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly, perdere tre bandiere e tre simboli per tutta la città, tutte insieme, dopo Insigne, sarebbe molto deludente per i tifosi. Un parere su Kim? Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, è uno dei più forti difensori al mondo. Kim però ha fatto una buona stagione, è forte fisicamente e ha un buon piede".



Marek Hamsik. Intervistato da Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete' il centrocampista slovacco, che lo scorso maggio si è laureato campione di Turchia con il Trabzonspor, ha aperto alla possibilità di tornare a Napoli da dirigente, della quale si parla fin dal momento del suo addio, nel febbraio 2019: “Sono stato a Napoli questa estate per 3-4 giorni, mancavo da tre anni e ho girato un po', ho fatto visita anche al murale ritrovando lo stesso amore di sempre nei miei confronti. Io dirigente? Ci siamo sentiti io e il presidente di recente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia carriera è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso”.Hamsik presenta Kim: “Forte e tecnico"Hamsik è poi entrato nelle pieghe del delicato momento della squadra causato dalle tante partenze illustri per poi presentare le caratteristiche di Kim Min-Jae, il gigante sudcoreano del Fenerbahce, affrontato in stagione da 'Marekiaro', principale candidato per la sostituzione di Koulibaly: "Mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly, perdere tre bandiere e tre simboli per tutta la città, tutte insieme, dopo Insigne, sarebbe molto deludente per i tifosi. Un parere su Kim? Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, è uno dei più forti difensori al mondo. Kim però ha fatto una buona stagione, è forte fisicamente e ha un buon piede".