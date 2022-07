Video: Kvaratskhelia spiega come si legge il suo cognome

Cronaca 10 Luglio 2022 Fonte: Twitter



Il georgiano su Twitter spiega una volta per tutte come pronunciare nome e cognome





Cronaca10 Luglio 2022TwitterIl georgiano su Twitter spiega una volta per tutte come pronunciare nome e cognome 🤔 Ancora non ci convince come pronunciate il nome di Kvara…

Meglio un ripasso! 😂



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Ikjv4ujMDH — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2022