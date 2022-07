A Dimaro arriva Lobotka, Juan Jesus torna dalla moglie

Giornata piena per il Napoli di Luciano Spalletti, al secondo giorno di lavoro sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. Dopo la seduta mattutina, la squadra si è ritrovata per l'allenamento pomeridiano senza Juan Jesus, che ha lasciato il ritiro per assistere la moglie vicina al parto. Si è rivisto nel finale di seduta Stanislav Lobotka, che ha svolto le visite e da lunedì si unirà ai compagni.



"Allenamento pomeridiano per il Napoli sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida - è la nota del club azzurro -. La squadra dopo una prima fase di attivazione ha svolto esercitazione tecnica a gruppi e lavoro di possesso palla. A chiusura di sessione partita a campo ridotto blu contro gialli con quest'ultimi che si sono aggiudicati la partitina in famiglia. Olivera ha svolto parte lavoro personalizzato in piscina, palestra e campo. Nel pomeriggio anche Lobotka ha raggiunto la sede del ritiro e ha svolto una parte dei test medici. Juan Jesus, nel pomeriggio, ha lasciato Dimaro per raggiungere la moglie in dolce attesa".