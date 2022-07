Primo allenamento a Dimaro

Cronaca9 Luglio 2022Corriere dello Sport - SSC NapoliAll'ingresso degli azzurri nel rettangolo verde della località trentina, pieno in tribuna in ogni ordine di posto, un autentico boato Il Napoli scende in campo per la prima volta in questa stagione nell'apertura del ritiro di Dimaro Folgarida (location scelta dal presidente Aurelio De Laurentiis per l'undicesimo anno consecutivo). All'ingresso nel rettangolo verde della località trentina, pieno in tribuna in ogni ordine di posto, un autentico boato ha accolto i giocatori azzurri.







Primi palloni in campo, una novità nello staff tecnico - col ritorno del collaboratore Salvatore Russo al posto di Francesco Calzona, che sta per essere ufficializzato in qualità di nuovo commissario tecnico della Slovacchia - e primi droni alzatisi in cielo per analizzare per filo e per segno le fatiche dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.



Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione in movimento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnica a gruppi.



Zanoli ha svolto i consueti test medici e svolto parte della seduta con la squadra.







