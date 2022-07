Il Napoli è arrivato a Dimaro

Cronaca 8 Luglio 2022 Fonte: SSC Napoli



La comitiva azzurra, come tradizione, alloggerà all'Hotel Rosatti





Cronaca8 Luglio 2022SSC NapoliLa comitiva azzurra, come tradizione, alloggerà all'Hotel Rosatti







La comitiva azzurra, come tradizione, alloggerà all'Hotel Rosatti.



Domani mattina primo allenamento della stagione sul campo di Dimaro.



Il Napoli è arrivato questa sera in Val di Sole dove svolgerà la prima parte del ritiro pre campionato fino al 19 luglio.La comitiva azzurra, come tradizione, alloggerà all'Hotel Rosatti.Domani mattina primo allenamento della stagione sul campo di Dimaro.