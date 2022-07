I 29 convocati per il ritiro a Dimaro

Il Napoli partirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti





Cronaca8 Luglio 2022Corriere dello SportIl Napoli partirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida. Il Napoli partirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti. Tra i calciatori chiamati ci sono ovviamente i nuovi Olivera e Kvaratskhelia, in assoluto il più atteso dai tifosi. Per Spalletti sarà il secondo anno sulla panchina azzurra.



Convocati Napoli: ci sono Ambrosino, Gaetano e Zerbin

Andiamo a vedere dunque l'elenco dei convocati da parte di Spalletti. Ricordiamo che dopo Dimaro, in Trentino, il Napoli farà una seconda parte di ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo. A metà agosto poi inizierà ufficialmente la stagione, con la prima giornata di campionato.



Portieri: Contini, Idasiak, Meret, Marfella.

Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.



Naturalmente, il gruppo dei nazionali si aggregherà in un secondo momento, potendo usufruire di alcuni giorni di riposo in più. E che la rosa non si può dire completa. Bisognerà capire se e chi partirà e chi arriverà per sostituire chi se ne va.