Cronaca 6 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca6 Luglio 2022Corriere dello SportIl club partenopeo ha pubblicato su Twitter i primi scatti dei due nuovi acquisti in magli azzurra Il grande protagonista, finora, del calciomercato del Napoli è arrivato a Castel Volturno per le visite mediche. E si è fatto fotografare con la nuova maglia azzurra. Stiamo parlando del georgiano Kvicha Kvaratskhelia, l'uomo che dovrebbe far dimenticare la partenza di Lorenzo Insigne e su cui punta tantissimo la società partenopea.



Il Napoli ha dato il benvenuto a Kvaratskhelia sui social, dove c'è appunto la foto con la casacca 2022-2023 e il messaggio: “Benvenuto a casa Kvicha”, direttamente dal social media manager azzurro. Toccherà ora al giocatore adattarsi al più presto alla nuova realtà, alla lingua e al modo di giocare italiano, in cui le difese lasciano davvero pochissimo spazio agli attaccanti.



Nel pomeriggio è arrivato al Centro Sportivo di Castel Volturno anche il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera, che il club azzurro ha acquistato dal Getafe. Sul profilo Twitter, il club ha mandato un messaggio al giocatore: "Benvenuto Mathias". In un video invece, è stato il difensore della nazionale uruguaiana a dedicare ai tifosi partenopei un saluto speciale: “Ciao a tutti, forza Napoli sempre”. Il 24enne di Montevideo è apparso molto contento nel suo primo giorno al raduno della squadra campana.





