Cronaca3 Luglio 2022Corriere dello SportIl 14 luglio sarà invece la data della prima uscita contro i dilettanti dell'Anaune Val Di Non Per il nono anno consecutivo sarà Dimaro a ospitare le prime fatiche stagionali degli azzurri, fino al 19 luglio, mentre la seconda parte del ritiro si svolgerà dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro. In Trentino si svolgeranno anche le prime amichevoli: il 14 luglio sarà la data della prima uscita contro i dilettanti dell'Anaune Val Di Non, ma già dal secondo test il livello tecnico si alzerà notevolmente, visto che l'avversario del Napoli sarà il Perugia, sempre allo stadio "Carciato" di Dimaro-Folgarida, domenica 17 luglio alle ore 18.