Ufficializzati Kvaratskhelia e Olivera

Mercato 1 Luglio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Depositati i contratti in Lega, l'attaccante e il difensore sono da oggi ufficialmente calciatori del Napoli





Mercato1 Luglio 2022Corriere dello SportDepositati i contratti in Lega, l'attaccante e il difensore sono da oggi ufficialmente calciatori del Napoli Puntuali, con l'apertura ufficiale del calciomercato di Serie A, sono arrivati i depositi dei contratti di Kvaratskhelia e Olivera da parte del Napoli. I due giocatori, dunque, sono da oggi ufficialmente due nuovi calciatori della società partenopea. Kvaratskhelia è un attaccante e arriva dalla Dinamo Batumi, Olivera è un terzino sinistro e arriva dal Getafe.



Kvaratskhelia e Olivera: l'ufficialità sul portale della Serie A

Sul portale della Lega di Serie A sono stati pubblicati i due nuovi acquisti effettuati dal Napoli nelle scorse settimane. L'attaccante georgiano è atteso a Castel Volturno mercoledì 6 luglio per sottoporsi alle visite mediche e partire, due giorni dopo, con il resto della squadra per il ritiro di Dimaro. Nelle intenzioni della società, Kvaratskhelia dovrebbe andare a sostituire Lorenzo Insigne. Il giocatore ha già fatto sapere di sentirsi pronto per la nuova avventura nel nostro campionato.





Puntuali, con l'apertura ufficiale del calciomercato di Serie A, sono arrivati i depositi dei contratti di Kvaratskhelia e Olivera da parte del Napoli. I due giocatori, dunque, sono da oggi ufficialmente due nuovi calciatori della società partenopea. Kvaratskhelia è un attaccante e arriva dalla Dinamo Batumi, Olivera è un terzino sinistro e arriva dal Getafe.Kvaratskhelia e Olivera: l'ufficialità sul portale della Serie ASul portale della Lega di Serie A sono stati pubblicati i due nuovi acquisti effettuati dal Napoli nelle scorse settimane. L'attaccante georgiano è atteso a Castel Volturno mercoledì 6 luglio per sottoporsi alle visite mediche e partire, due giorni dopo, con il resto della squadra per il ritiro di Dimaro. Nelle intenzioni della società, Kvaratskhelia dovrebbe andare a sostituire Lorenzo Insigne. Il giocatore ha già fatto sapere di sentirsi pronto per la nuova avventura nel nostro campionato.