Debutto a Verona per gli azzurri

Il campionato del Napoli inizierà al Bentegodi dove affronterà l'Hellas nella prima giornata in programma nel week end del 13 e 14 agosto





Cronaca24 Giugno 2022Corriere dello SportIl campionato del Napoli inizierà al Bentegodi dove affronterà l'Hellas nella prima giornata in programma nel week end del 13 e 14 agosto Inizierà con un match molto sentito dalle tifoserie il campionato 2022-2033 del Napoli di Spalletti: gli azzurri esordiranno infatti al Bentegodi, dove affronteranno l'Hellas Verona nella prima giornata in programma nel week end del 13 e 14 agosto. La prima partita in casa sarà invece contro la neo-promossa Monza di Berlusconi e Galliani alla seconda giornata, mentre alla terza Osimhen e compagni se la vedranno al Franchi con la Fiorentina. Nel primo turno infrasettimanale, invece, sarà l'altra neo-promossa Lecce a far visita agli azzurri al Maradona, mentre l'ex Sarri e la Lazio saranno gli avversari della quinta giornata, in trasferta all'Olimpico. Ci sarà poi il big match contro i campioni d'Italia del Milan, in programma a S.Siro alla settima. L'altra milanese, l'Inter, sarà invece avversaria nella sedicesima giornata e alla trentaseiesima (andata a Milano, ritorno a Napoli). Per Napoli-Juve bisognerà attendere fino a gennaio, alla 18esima giornata. Chiuderà il girone d'andata il derby campano contro la Salernitana all'Arechi. Il girone di ritorno si aprirà, invece, a fine gennaio con Napoli-Roma, seguita dalla trasferta sul campo dello Spezia e dal match casalingo contro la Cremonese. Alla 28esima il Milan campione d'Italia sbarcherà al Maradona, mentre alla 31esima saranno gli uomini di Spalletti a far visita alla Juventus. L'ultimo match di campionato sarà infine giocato al Maradona contro la Sampdoria, dopo la trasferta in casa del Bologna alla penultima giornata.



Napoli, tutte le gare del campionato 2022-2023

GIRONE D'ANDATA



1ª giornata Verona-Napoli

2ª giornata Napoli-Monza

3ª giornata Fiorentina-Napoli

4ª giornata Napoli-Lecce

5ª giornata Lazio-Napoli

6ª giornata Napoli-Spezia

7ª giornata Milan-Napoli

8ª giornata Napoli-Torino

9ª giornata Cremonese-Napoli

10ª giornata Napoli-Bologna

11ª giornata Roma-Napoli

12ª giornata Napoli-Sassuolo

13ª giornata Atalanta-Napoli

14ª giornata Napoli-Empoli

15ª giornata Napoli-Udinese



PAUSA PER IL MONDIALE



16ª giornata Inter-Napoli

17ª giornata Sampdoria-Napoli

18ª giornata Napoli-Juventus

19ª giornata Salernitana-Napoli



GIRONE DI RITORNO



20ª giornata Napoli-Roma

21ª giornata Spezia-Napoli

22ª giornata Napoli-Cremonese

23ª giornata Sassuolo-Napoli

24ª giornata Empoli-Napoli

25ª giornata Napoli-Lazio

26ª giornata Napoli-Atalanta

27ª giornata Torino-Napoli

28ª giornata Napoli-Milan

29ª giornata Lecce-Napoli

30ª giornata Napoli-Verona

31ª giornata Juventus-Napoli

32ª giornata Napoli-Salernitana

33ª giornata Udinese-Napoli

34ª giornata Napoli-Fiorentina

35ª giornata Monza-Napoli

36ª giornata Napoli-Inter

37ª giornata Bologna-Napoli

38ª giornata Napoli-Sampdoria.



