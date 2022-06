Ancelotti compie 63 anni, gli auguri del Calcio Napoli

Cronaca 10 Giugno 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Buon compleanno, Mister Ancelotti!" si legge in un Tweet





Cronaca10 Giugno 2022Corriere dello Sport"Buon compleanno, Mister Ancelotti!" si legge in un Tweet Giornata di compleanni speciali e illustri quella del 10 giugno nel mondo del calcio. Nello stesso giorno, infatti, a festeggiare il genetliaco sono due tra i protagonisti della stagione appena passata, seppur su piani diversi e con ruoli ben differenti: Rafael Leao e Carlo Ancelotti.



Ancelotti compie 63 anni, gli auguri di Real Madrid e Napoli

L'attaccante del Milan ha spento in nazionale su 23 candeline, poche settimane dopo aver vinto lo scudetto con il Milan, mentre Carlo Ancelotti ha compiuto 63 anni. Il tecnico del Real Madrid ha ricevuto gli auguri social della propria società, che su Twitter ha accompagnato il messaggio "Feliz cumpleaños, MrAncelotti" con un'abbondante quantità di emoticons a didascalia di una foto che ritrae il tecnico emiliano con il trofeo della Champions League, vinta due settimane fa nella finale di Parigi contro il Liverpool. Anche il Napoli non ha voluto far mancare gli auguri al proprio ex allenatore: "Buon compleanno, Mister Ancelotti!" si legge in un Tweet accompagnato ad una foto modello cartolina risalente alla breve esperienza del tecnico sulla panchina azzurra.



Real Madrid Campione d'Europa! Marcelo alza al cielo la 14ª Champions

Ancelotti e una stagione trionfale che lo ha consegnato al mito

Per Ancelotti si tratta di un compleanni speciale al termine di una stagione che lo ha consegnato alla storia del calcio: tornato ufficialmente al Real Madrid il 1° giugno 2021, a sei anni dall'esonero deciso da Florentino Perez, il tecnico emiliano ha conquistato un esaltante e inedito tris di titoli, vincendo per la prima volta in carriera prima la Supercoppa di Spagna e poi la Liga, titolo che lo ha fatto diventare il primo allenatore capace di conquistare tutti i cinque tornei top d'Europa da tecnico. Infine il trionfo in Champions, che ha fatto di Ancelotti il primo tecnico capace di vincere il trofeo per quattro volte: il bis con il Real, con cui Ancelotti si era già laureato campione d'Europa nel 2014, è arrivato infatti dopo i due trionfi con il Milan, nel 2003 e nel 2007, quest'ultimo ancora contro il Liverpool ad Atene.