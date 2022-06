HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Fabian rifiuta il rinnovo

Mercato 10 Giugno 2022 Fonte: Corriere dello Sport



L'offerta è di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni





Mercato10 Giugno 2022Corriere dello SportL'offerta è di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. L'attesa risposta alla domanda del club, formulata dopo un colloquio tra De Laurentiis e il giocatore e un altro tra il presidente e il suo manager, Miguel Alfaro Garcia, è arrivata: l'offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. E ciò significa che il destino del giocatore andaluso rientra ora nella stessa categoria di Koulibaly (e di Ounas): se non arriverà un accordo differente o magari un'offerta ritenuta congrua per la cessione, comincerà la stagione a scadenza. Un po' quello che è accaduto a Insigne, Ospina, Mertens, Ghoulam e Malcuit, e prima ancora a Milik. Lui, nel frattempo, è in vacanza e la sua voce social è ferma a una settimana fa, ma sua sorella Yamila ha pubblicato una foto con dedica alla città tanto bella quanto nostalgica in posa sul Lungomare: «Qui ci sarà sempre una parte di me». Ovunque andrà Fabian.



Mercato Napoli, la situazione Fabian

E allora, evidentemente, è il periodo delle risposte. Attese, per carità, ma non ancora decisive. Anzi: Ruiz, dicevamo, ha rifiutato l'offerta di rinnovare il suo contratto fino al 2024 con tanto di clausola rescissoria da 30 milioni. Più o meno l'importo versato quattro anni fa nelle casse del Betis per acquistarlo. E ora? Beh, la situazione è chiarissima. Facile nella sua complessità: se le parti riusciranno a trovare un punto d'incontro, allora tutto sarà risolto con lo champagne, abbracci e foto di rito, altrimenti le strade sono due. Ovvero: la cessione o una stagione da svincolato. Fabian, tra l'altro, ha voglia di misurarsi in Spagna e dunque di tornare a casa, ed è stimato da Real, Barça e Atletico, cioè tutte le grandi, ma le rispettive strategie e certe situazioni finanziarie impongono riflessioni legate all'investimento, considerando che a gennaio potrebbero acquistarlo a parametro zero.



Fabian, i rischi

Uno spartito conosciuto, in voga di questi tempi: anche Koulibaly, infatti, vive la medesima condizione contrattuale del collega, e sebbene i casi di Insigne, Mertens e Ospina abbiano confermato quanto grandi e ammirevoli possano essere l'impegno e i risultati, va da sé che è sempre meglio cominciare una stagione scevra da ogni dubbio di sorta. L'estate del mercato, comunque, è appena cominciata, e il primo rifiuto non esclude ulteriori incontri e magari la possibilità di cambiare gli scenari: il calcio è questo, basta un istante. E così, almeno per il momento e fino a nuovo ordine, Spalletti ritroverà Fabian puntuale il giorno del raduno in sede, prima della partenza per il primo ritiro in programma a Dimaro, tra le Dolomiti trentine della Val di Sole, dal 9 al 19 luglio. Cosa che invece non dovrebbe accadere con Ospina.



Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. L'attesa risposta alla domanda del club, formulata dopo un colloquio tra De Laurentiis e il giocatore e un altro tra il presidente e il suo manager, Miguel Alfaro Garcia, è arrivata: l'offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l'inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. E ciò significa che il destino del giocatore andaluso rientra ora nella stessa categoria di Koulibaly (e di Ounas): se non arriverà un accordo differente o magari un'offerta ritenuta congrua per la cessione, comincerà la stagione a scadenza. Un po' quello che è accaduto a Insigne, Ospina, Mertens, Ghoulam e Malcuit, e prima ancora a Milik. Lui, nel frattempo, è in vacanza e la sua voce social è ferma a una settimana fa, ma sua sorella Yamila ha pubblicato una foto con dedica alla città tanto bella quanto nostalgica in posa sul Lungomare: «Qui ci sarà sempre una parte di me». Ovunque andrà Fabian.Mercato Napoli, la situazione FabianE allora, evidentemente, è il periodo delle risposte. Attese, per carità, ma non ancora decisive. Anzi: Ruiz, dicevamo, ha rifiutato l'offerta di rinnovare il suo contratto fino al 2024 con tanto di clausola rescissoria da 30 milioni. Più o meno l'importo versato quattro anni fa nelle casse del Betis per acquistarlo. E ora? Beh, la situazione è chiarissima. Facile nella sua complessità: se le parti riusciranno a trovare un punto d'incontro, allora tutto sarà risolto con lo champagne, abbracci e foto di rito, altrimenti le strade sono due. Ovvero: la cessione o una stagione da svincolato. Fabian, tra l'altro, ha voglia di misurarsi in Spagna e dunque di tornare a casa, ed è stimato da Real, Barça e Atletico, cioè tutte le grandi, ma le rispettive strategie e certe situazioni finanziarie impongono riflessioni legate all'investimento, considerando che a gennaio potrebbero acquistarlo a parametro zero.Fabian, i rischiUno spartito conosciuto, in voga di questi tempi: anche Koulibaly, infatti, vive la medesima condizione contrattuale del collega, e sebbene i casi di Insigne, Mertens e Ospina abbiano confermato quanto grandi e ammirevoli possano essere l'impegno e i risultati, va da sé che è sempre meglio cominciare una stagione scevra da ogni dubbio di sorta. L'estate del mercato, comunque, è appena cominciata, e il primo rifiuto non esclude ulteriori incontri e magari la possibilità di cambiare gli scenari: il calcio è questo, basta un istante. E così, almeno per il momento e fino a nuovo ordine, Spalletti ritroverà Fabian puntuale il giorno del raduno in sede, prima della partenza per il primo ritiro in programma a Dimaro, tra le Dolomiti trentine della Val di Sole, dal 9 al 19 luglio. Cosa che invece non dovrebbe accadere con Ospina. Vai alle altre della categoria Mercato I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits