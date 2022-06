Zerbin ha debuttato in Nazionale

L'attaccante esterno di 23 anni, di proprietà del Napoli, nell'ultima stagione ha giocato in prestito a Frosinone





Zerbin, Cesena tra passato e presente

Zerbin, tra le altre, ha giocato anche nel Cesena. Dunque il Manuzzi gli porta fortuna: nel 2019-2020 segnò due gol proprio davanti ai suoi tifosi. E ora c'è stato l'esordio assoluto con la maglia dell'Italia maggiore. Come detto, sono parecchie le esperienze fatte dal giocatore, in giro per l'Italia in prestito: cresciuto nelle giovanili dell'Inter, è approdato al Napoli nel 2017-2018, successivamente è andato alla Viterbese, al Cesena, alla Pro Vercelli e al Frosinone. Nella sua carriera c'è anche un gol segnato con la maglia dell'Italia Under 18.



Zerbin: "Mancini mi ha detto solo di divertirmi"

Al fischio finale, Zerbin esterna tutta la sua gioia per l'esordio: "È stato un percorso lungo e tortuoso, ma sono contento di essere qua. Per me è un onore, non me l'aspettavo. Solo due anni fa ero in questo stadio in Serie C, oggi in Nazionale: è un sogno che si avvera. E' un momento che non riesco ancora a percepire e godermi bene. Sono migliorato tanto in fase di finalizzazione, ci ho lavorato tanto con il mister. Mancini mi ha detto solo di divertirmi".



Sul Napoli: "Se è vero che il mio agente Valcareggi ha dovuto insistere con Giuntoli? Furio mi vuole un bene incredibile, è vero che c'è stata una trattativa più lunga del solito quando sono andato a Napoli, ma la fiducia di Giuntoli è stata grande e penso di averla ripagata nel miglior modo possibile".



Zerbin: può essere l'erede di Insigne?

Zerbin al Napoli può essere l'erede di Lorenzo Insigne? Di acqua sotto i ponti ne dovrà passare parecchia. Per non seguire Insigne sulla via contrattuale, il Napoli si sta organizzando per rinnovargli il contratto visto che scade tra un anno. Per caratteristiche, nel 4-3-3 di Mancini, gioca esterno a sinistra a piede invertito, Spalletti come sappiamo utilizza invece il 4-2-3-1. A livello tattico può dunque sostituire Insigne e può sfruttare la sua partenza per guadagnarsi le sue chance. Al momento, probabilmente sarebbe troppo definirlo l'erede di Insigne, ma l'esterno piemontese intanto sta facendo le sue prime belle esperienze.



