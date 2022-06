Il Napoli a Castel di Sangro dal 23 luglio al 6 agosto

Gli azzurri svolgeranno la seconda parte della preparazione precampionato in Abruzzo





E' stato presentato oggi a Palazzo Petrucci, sede di un noto ristorante stellato, il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro. Presenti il Presidente Aurelio De Laurentiis, il tecnico Luciano Spalletti al fianco di Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Angelo Caruso (Sindaco Castel di Sangro) Alessandro Formisano, head of operation azzurro e Tommaso Bianchini, Chief International Manager."Questo sarò il terzo anno che torneremo in Abruzzo - ha detto De Laurentiis - e siamo felici di rinnovare questo connubio. Saremo a Castel di Sangro dal 23 di luglio fino al 6 agosto e disputeremo 3 o 4 partite con squadre europee che noi ospiterem. Ci hanno offerto anche cifre importanti per giocare all'estero ma noi preferiamo stare a Castel di Sangro dove ci sono ben 4 campi di calcio con una organizzazione perfetta"