Mercato28 Maggio 2022Gazzetta dello Sport - FantacalcioIn mancanza di rinnovo del contratto che scade nel 2023, il senegalese potrebbe partire. Su di lui Chelsea, Barça, Juve e Psg Per Luciano Spalletti, come ovviamente per tutti i tifosi del Napoli, la soluzione migliore sarebbe quella di un rinnovo tale da blindare Koulibaly, che ormai ha superato la trentina, praticamente fino a fine carriera. Il problema è che, al momento, le parti sono veramente distanti al punto che parlare di trattativa in corso sarebbe forse sbagliato. Del resto, strategicamente ciascuno recita la sua parte: De Laurentiis ha già messo la palla - anche mediaticamente - nel campo di Koulibaly con il solito refrain del “deciderà lui” e Kalidou l'ha rimandata dall'altro lato spiegando che “non andrà mai via litigando”.



Il futuro di Koulibaly è tutto da decidere, il contratto del difensore col Napoli è in scadenza a giugno 2023, inevitabili le indiscrezioni di calciomercato: l'ultima stamane de Il Corriere dello Sport, secondo la quale la società partenopea avrebbe offerto al calciatore un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle che percepisce attualmente.



Rinnovo Koulibaly, il comunicato del Napoli

Non si è lasciata attendere la replica del club azzurro, che alcuni istanti fa ha pubblicato un comunicato sul proprio sito per smentire quanto sopra. Eccolo integralmente:

"Il Calcio Napoli non comprende come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni.

Queste sono falsità che possono destabilizzare l'ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto".



De Laurentiis però ha fissato un prezzo di circa 35-40 milioni per cedere un calciatore cui per altro è molto legato. Su quella cifra sta lavorando Ramadani, impegnato a convogliare su Koulibaly gli interessi delle società a lui più vicine, come ad esempio Psg e Chelsea (dove portò Sarri proprio dopo Napoli). Sono entrambe iscritte alla corsa per Koulibaly che però vede il Barcellona in testa al momento e la Juventus di rincorsa



