Cronaca22 Maggio 2022Forum SoloNapoli - DarioPoteva avere tutt'altro valore e significato la partita con lo Spezia, ma così non è stato, e tant'è Con lo Spezia, partita fra vacanzieri, il Napoli termina il suo campionato, che conclude al terzo posto e, inutile girarci attorno, con tanti rimpianti. Il Napoli mette insieme 79 punti, 24 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte, 74 gol fatti e 31 subiti. Questi i numeri che contano, tutti gli altri lasciano il tempo che trovano. Al momento, insieme al Milan, quella del Napoli è la miglior difesa.

Poteva avere tutt'altro valore e significato la partita con lo Spezia, ma così non è stato, e tant'è. Le partite che contano si giocheranno su altri campi, ma io ne seguirò una in particolare, quella con la Salernitana. Dovesse raggiungere, come glielo auguro, la salvezza la squadra di Salerno, avrebbe fatto un'impresa storica, altro che scudetto. Fino a qualche mese fa, ovverosia prima dell'avvento del presidente Iervolino, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla salvezza della Salernitana. Ora, invece, la salvezza è possibile, è ad un passo ed è frutto principalmente degli investimenti di questo presidente, che piano piano, zitto zitto, sta portando squadra e città, ripeto, a un'impresa storica- Auguri di cuore! Auguri di cuore anche al Benevento per una pronta risalita in serie A. Sarebbe bello ed eccitante avere l'anno prossimo tre squadre campane in serie A.

Torniamo al nostro Napoli. Ora si va in vacanza. Quella di quest'oggi contro lo Spezia è stata l'ultima partita in azzurro di Ghoulam. Quanta sfortuna per questo ragazzo a cui dedico un grosso abbraccio virtuale. Prima di quell'infortunio maledetto, era fra i più forti esterni al mondo. Per me era il più forte. Come dimenticare quelle incredibili corse sulla sinistra e quei cross? come dimenticare quei favolosi scambi con Marek ed Insigne? Maledetto infortunio! Per la completa guarigione, secondo me, ti ha tradito la fretta di tornare subito. Peccato! Grazie Faouzi e...e in bocca al lupo!

Dicevo, si va in vacanza. Puntualmente cominceranno le tarantelle riguardanti il mercato. Il Napoli di tarantelle riguardanti il mercato ne fa e ne vende a iosa. Del resto, il povero Giuntoli non ha potere di, come dire, concludere. Arriva quasi sempre per primo sui colpi che contano, poi il tutto viene vanificato dal monarca, il cosiddetto presidentissimo. Sarà la solita storia anche quest'anno. Non succederà mai nulla di buono con questo signore alla presidenza. Questo è certo, certificato, scontato. Del resto, cosa ti puoi aspettare da un tizio che, quando viene giustamente contestato, lascia che dagli altoparlanti si odano fischi in quantità industriale? cosa ti puoi aspettare, se non il ridicolo? Bah, lasciamo perdere.

Per la cronaca. Spezia - Napoli 0-3. Marcatori: Politano, Zielinski e Demme. È tutto!