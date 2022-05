Spalletti: "Abbiamo onorato l'ultimo match"

"Complimenti ai miei ragazzi, ho un gruppo che ha sempre lavorato con impegno e professionalità". Luciano Spalletti commenta così il post gara contro lo Spezia."Oggi abbiamo onorato l'ultimo match dimostrando quanto i miei calciatori siano sempre stati attaccati alla maglia, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Si sono fatti trovare pronti all'appuntamento con tantissima serietà""Adesso ci godiamo questa qualificazione in Champions e cominciamo a lavorare per la prossima stagione. La Società è già all'opera per programmare il futuro e cercheremo di inserirci in tutte le possibili opportunità di mercato. Non potremo subito mettere a posto tutto in pochi giorni, ma l'impegno è quello di avere una rosa sempre competitiva"