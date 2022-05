Juan Jesus: "Meritiamo un 8 come voto per questa stagione"

Interviste22 Maggio 2022SSC Napoli"Abbiamo conquistato l'obiettivo Champions e non era facile, lasciando dietro tante squadre di prestigio" "Siamo arrivati terzi e molti non ci davano neppure tra le prime 6 squadre del campionato". Juan Jesus stila un bilancio della stagione azzurra dopo il successo contro lo Spezia.



