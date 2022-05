Zielinski: "Chiudiamo il campionato in bellezza"

Interviste 22 Maggio 2022 Fonte: web



"La prima parte della mia stagione è stata buona, la seconda parte è stata invece sotto livello. Mi rifarò l'anno prossimo"





Interviste22 Maggio 2022web"La prima parte della mia stagione è stata buona, la seconda parte è stata invece sotto livello. Mi rifarò l'anno prossimo" Piotr Zielinski, al primo gol del 2022, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli a La Spezia: “Sono contento soprattutto che abbiamo vinto bene. Ho fatto gol dopo che era mancato da tanto tempo. Chiudiamo questo campionato in bellezza e siamo contenti così. La mia prima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po' sotto livello, però mi rifarò l'anno prossimo. Farò belle cose, perché questa seconda parte non è stata ai miei livelli".



Potevate fare di più quest'anno? “Sì, alla fine ci è mancato qualcosa. Queste partite con le piccole, con Spezia e Empoli potevamo fare 9 punti e non possiamo festeggiare. Ci riproveremo l'anno prossimo. L'obiettivo Champions è stato raggiunto, siamo contenti per i tifosi che meritano il meglio”.



Scontri tra tifosi? “Volevamo calmarli, da quello che ho sentito hanno iniziato quelli dello Spezia. L'importante che dopo 10' si è un po' calmato il clima, potevamo continuare la partita e questo era importante. Era giusto finirla".



Riposo? “Ancora no, ci sono ancora quattro partite con la mia nazionale”.



Piotr Zielinski, al primo gol del 2022, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Napoli a La Spezia: “Sono contento soprattutto che abbiamo vinto bene. Ho fatto gol dopo che era mancato da tanto tempo. Chiudiamo questo campionato in bellezza e siamo contenti così. La mia prima parte della stagione è stata buona, poi la seconda parte è stata un po' sotto livello, però mi rifarò l'anno prossimo. Farò belle cose, perché questa seconda parte non è stata ai miei livelli".Potevate fare di più quest'anno? “Sì, alla fine ci è mancato qualcosa. Queste partite con le piccole, con Spezia e Empoli potevamo fare 9 punti e non possiamo festeggiare. Ci riproveremo l'anno prossimo. L'obiettivo Champions è stato raggiunto, siamo contenti per i tifosi che meritano il meglio”.Scontri tra tifosi? “Volevamo calmarli, da quello che ho sentito hanno iniziato quelli dello Spezia. L'importante che dopo 10' si è un po' calmato il clima, potevamo continuare la partita e questo era importante. Era giusto finirla".Riposo? “Ancora no, ci sono ancora quattro partite con la mia nazionale”.