Sospesa dopo undici minuti di gioco la partita tra Spezia e Napoli per incidenti tra le due tifoserie. Tutto è iniziato con un lancio di fumogeni sugli spalti, poi gli animi si sono accesi. Alcuni tifosi partenopei sono fuoriusciti dal settore ospiti entrando in campo.Gli stessi giocatori del Napoli e dello Spezia hanno tentato di farli ragionare senza riuscirci. La polizia ha fatto cordone e ha rimandato i tifosi partenopei nel settore ospiti. La partita all'11' vedeva in vantaggio gli azzurri grazie a un gol in avvio di Politano. Il match è ripreso dopo una decina di minuti. Al 25' il raddoppio del Napoli con Zielinski.