Spezia-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca21 Maggio 2022FantacalcioTra gli azzurri pronto un massiccio turnover, a partire dal portiere che dovrebbe essere Meret

Tra le fila dei liguri ci sarà Provedel in porta a guidare il quartetto difensivo composto da Amian, Erlic, Nikolaou e Bertola. In mediana ancora Kiwior al fianco di Maggiore. Sulla trequarti invece, alle spalle dell'unica punta Manaj, dovrebbero agire Verde, Kovalenko e Antiste.



Nel Napoli invece pronto un massiccio turnover, a partire dal portiere che dovrebbe essere Meret. In difesa Zanoli e Ghoulam sulle fasce con Koulibaly e Rrahmani in mezzo. A centrocampo dovrebbero essere confermati Fabian Ruiz e Lobotka, a supporto della trequarti formata da Politani, Zielinski ed Elmas. In attacco pronto Petagna.



Le probabili formazioni di Spezia-Napoli

Spezia, 4-2-3-1: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola; Maggiore, Kiwior; Verde, Kovalenko, Antiste; Manaj.



Napoli, 4-2-3-1: Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Lonotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.