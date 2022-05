Spezia-Napoli: i precedenti

Cronaca 21 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Dei precedenti 3 match gli azzurri ne hanno vinto soltanto 1 per 1-4 in casa dei liguri





Cronaca21 Maggio 2022Corriere dello SportDei precedenti 3 match gli azzurri ne hanno vinto soltanto 1 per 1-4 in casa dei liguri Aritmeticamente terzo il Napoli di Luciano Spalletti chiude la propria stagione all'Armando Picco contro lo Spezia di Thiago Motta, che nell'ultimo turno - grazie al successo con l'Udinese - ha festeggiato la salvezza con una giornata d'anticipo. Nell'unico precedente in Serie A e in Liguria tra le due squadre, risalente alla scorsa stagione, gli azzurri si sono imposti con un rotondo 4-1 frutto della doppietta di Osimhen e delle reti di Zielinski e Lozano, con gol di Piccoli per i padroni di casa. Due, invece, i ko al Maradona.