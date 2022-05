Spezia-Napoli: i convocati per l'ultima trasferta

Al Picco arriverà un Napoli praticamente al completo. L'unico che oggi ha saltato la sessione a Castel Volturno è stato infatti Ounas, per un risentimento all'adduttore sinistro. Il resto della squadra ha iniziato con attivazione e torello, successivamente si è svolta una partita a campo ridotto. Conclusione con situazioni tattiche da calci piazzati. Non ci sarà in Liguria ovviamente neanche Lozano, operato ieri alla spalla.



Nel pomeriggio di sabato Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati azzurri per la trasferta ligure. Come previsto mancherà Ounas, fermo per il problema muscolare accusato in allenamento. Ecco i giocatori convocati: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.