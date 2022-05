Il Barcellona fa sul serio per Koulibaly

Mercato20 Maggio 2022EurosportIl club catalano avrebbe pensato di inserire nella trattativa Pjanic, giocatore da sempre piaciuto a molte squadre in Italia Il Barcellona sembra aver individuato nel centrale del Napoli, Kalidou Koulibaly, il nome giusto per migliorare la linea arretrata anche se molto dipenderà dalle partenze. Lenglet e Umtiti non fanno parte del 'progetto Xavi' e, se dovessero trovare una destinazione, l'affare KK con il Napoli potrebbe andare a buon fine. Come riporta Sport, l'accordo tra il Club ed il giocatore dovrebbe essere vicino, più complicato andare a trattare con Aurelio De Laurentiis che ha una 'bottega calciatore' assai cara. Il Barcellona, dopo questa stagione transitoria post Messi, ha bisogno di nuovi giocatori per poter competere come in passato e le urgenze sono gli attaccanti ed i terzini anche se la condizione contrattuale di Koulibaly agevola non poco il Club catalano.

Dall'altra parte, il Napoli vorrebbe rinnovargli il contratto che scade a giugno 2023 anche se il difensore avrebbe già rifiutato l'offerta, preferendo un'altra destinazione. Nelle scorse sessioni di mercato, Manchester City e Paris Sain Germain hanno provato ad ingaggiare Koulibaly per poi scontrarsi con le richieste degli Azzurri. Attualmente, è di 65 milioni il costo del cartellino anche se la situazione contrattuale in scadenza potrebbe far giocare i Club interessati al ribasso.

Con le alte richieste del Napoli, il Barcellona avrebbe pensato di inserire nella trattativa Miralem Pjanic, giocatore da sempre piaciuto a molte squadre in Italia. Ad ora è solo un'idea anche se, in futuro, potrebbe rappresentare una valida pedina di scambio per arrivare finalmente ad un difensore mancino visto che, in rosa, ci sono solo destri: Araujo, Piqué, Eric Garcia e l'ultimo acquisto Christensen.