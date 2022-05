Osimhen disponibile per la trasferta a La Spezia

Cronaca20 Maggio 2022Corriere dello SportPer l'ultimo incontro di campionato, previsto domenica alle 12.30 Il Napoli, questa mattina, ha proseguito a preparare l'ultimo incontro di campionato, previsto domenica alle 12.30 allo stadio Picco di La Spezia. È tornato in gruppo e dunque non preoccupa per la trasferta Victor Osimhen.