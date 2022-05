Osimhen influenzato salta l'alleamento

Cronaca 19 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca19 Maggio 2022Corriere dello SportLe condizioni della punta azzurra verranno valutate nelle prossime ore, per capire se riuscirà a partire verso La Spezia Il Napoli è tornato ad allenarsi oggi in vista della sfida di campionato, l'ultima della stagione, sul campo dello Spezia. La gara, prevista domenica alle 12.30 al Picco, nasconde tante insidie per gli azzurri che non hanno più nulla da chiedere al campo, ma che è comunque importante per chiudere in maniera positiva la stagione.



Napoli, assente Osimhen

La squadra si è ritrovata questa mattina all'SSC Napoli Konami Training Center, ma senza Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, infatti, non si è presentato alla seduta odierna a causa di uno stato influenzale che non gli ha permesso di scendere in campo con i compagni. Le condizioni della punta azzurra verranno valutate nelle prossime ore, per capire se riuscirà a partire verso La Spezia o meno con Spalletti e i suoi.



Napoli, possesso palla e partitella

Passando alla seduta odierna, la squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. La sessione è stata chiusa con partita a campo ridotto. Giovanni Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo.