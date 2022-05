HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: De Laurentiis: "Acquisti? Se ci saranno uscite"

Interviste 18 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Spalletti: "Bisogna allestire una squadra che possa ambire a posizioni di classifica importanti"





Interviste18 Maggio 2022Corriere dello SportSpalletti: "Bisogna allestire una squadra che possa ambire a posizioni di classifica importanti" Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso della conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno, in cui è stato presentato il prossimo ritiro estivo che si terrà come da tradizione a Dimaro dal 9 al 19 luglio. Al suo fianco il tecnico, Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida).



Napoli, De Laurentiis: "Avremo la possibilità di ospitare più di mille persone sugli spalti"

Queste le parole del numero uno azzurro: "È chiaro che il momento 'normalizzato' di un ritiro in Trentino diventa un momento di incontro importante. Con voi giornalisti che tutti i giorni potrete fare la cronaca degli avvenimenti sportivi, poi saremo in pieno mercato e ci saranno delle novità anche in chiave mercato per chi segue l'evoluzione di una squadra". De Laurentiis prosegue, annunciando: "Ci saranno delle amichevoli come al solito, in cui avremo finalmente la possibilità di ospitare nelle tribune più di mille persone. L'ultima volta 'normale' avevamo avuto 70mila napoletani venuti da Italia ed estero. Ci auguriamo che con la ripresa normale senza più i distanziamenti e le limitazioni, ma anche in piazza riprenderanno le attività di intrattenimento con un programma che con Formisano dovremo creare. Per intrattenere e far divertire chi verrà a passare giorni o settimane in Trentino".



De Laurentiis: "Anguissa sicuramente rimane"

Successivamente, il presidente del Napoli parla dei piani futuri: "Voi volete sapere chi c'è e chi non c'è nelle locandine per capire se restano o meno. Potrei fregarvi, fare una carrellata dei calciatori che sono stati nel Napoli in questi diciotto anni. Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane. Se vi dovessi dire tutto quello che abbiamo in mente, sarebbe come 'sgamare' un qualcosa di già vissuto".



De Laurentiis: "Acquisti? Se ci saranno uscite"

Interrogato sui volti che si vedranno in ritiro, De Laurentiis ha dichiarato: "Olivera? Ne stiamo seguendo tanti. Mertens? Ci siamo visti, ci siamo parlati e ci rivedremo a fine campionato. Il 22 c'è la partita a La Spezia, magari il 23, il 24 che il mio compleanno, il 25, il 26… Poi dovrò vedermi anche con Spalletti per gettare le basi per il mercato". Sul rapporto con il tecnico, continua: "Non è che dobbiamo scomparire quando finisce il campionato, siamo una realtà permanente rispettosa dei ruoli e delle personalità. Il dialogo è alla base di qualunque successo". In conclusione, De Laurentiis ricorda l'acquisto di Higuain, che arrivò sorpresa in ritiro: "Lo portai io a Dimaro, non sapeva niente nessuno. Ricordo che Bigon si offese, mi disse 'Ma io non sapevo niente'. E se lo sapeva che sorpresa era? In realtà corrono ancora cattivi tempi nel mercato, per tutti. Ci sono acquisti se ci sono uscite".







Anche Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa che si è tenuta a Castel Volturno



Napoli, Spalletti: "A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimali per allenarsi"

Il tecnico di Certaldo, in merito al ritiro ha dichiarato: "Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare in un panorama mozzafiato. Le Dolomiti sono i nostri auricolari sulla natura, ci siamo trovati molto bene ed è un piacere tornarci. A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimale per allenarsi al meglio e riposare al meglio la notte. Se tra tutte quelle montagne riuscite a farci trovare un Vulcano siamo a posto". Sulla gestione della preparazione, con i prossimi Mondiali che si terranno a dicembre: "In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli".



Spalletti: "Qualcuno proverà a portarci via qualche calciatore"

Sui piani futuri del Napoli, queste le parole di Spalletti: "Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre innamorato di questa squadra". In chiusura, interrogato in merito ad un eventuale motto da lanciare nel prossimo ritiro, Spalletti ha dichiarato: "Il 'Sarà con te e tu non devi mollare' è un inno partito dai tifosi, tocca tante cose all'interno dello spogliatoio. Ci ha aiutati nei momenti di difficoltà, è uno stimolo ad essere più duri da sconfiggere. Diventa quindi difficile trovarne un altro, per il momento ce lo teniamo stretto e magari lo miglioriamo con qualche parola in più".



Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto nel corso della conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno, in cui è stato presentato il prossimo ritiro estivo che si terrà come da tradizione a Dimaro dal 9 al 19 luglio. Al suo fianco il tecnico, Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida).Napoli, De Laurentiis: "Avremo la possibilità di ospitare più di mille persone sugli spalti"Queste le parole del numero uno azzurro: "È chiaro che il momento 'normalizzato' di un ritiro in Trentino diventa un momento di incontro importante. Con voi giornalisti che tutti i giorni potrete fare la cronaca degli avvenimenti sportivi, poi saremo in pieno mercato e ci saranno delle novità anche in chiave mercato per chi segue l'evoluzione di una squadra". De Laurentiis prosegue, annunciando: "Ci saranno delle amichevoli come al solito, in cui avremo finalmente la possibilità di ospitare nelle tribune più di mille persone. L'ultima volta 'normale' avevamo avuto 70mila napoletani venuti da Italia ed estero. Ci auguriamo che con la ripresa normale senza più i distanziamenti e le limitazioni, ma anche in piazza riprenderanno le attività di intrattenimento con un programma che con Formisano dovremo creare. Per intrattenere e far divertire chi verrà a passare giorni o settimane in Trentino".De Laurentiis: "Anguissa sicuramente rimane"Successivamente, il presidente del Napoli parla dei piani futuri: "Voi volete sapere chi c'è e chi non c'è nelle locandine per capire se restano o meno. Potrei fregarvi, fare una carrellata dei calciatori che sono stati nel Napoli in questi diciotto anni. Chi è che deve rimanere? Anguissa sicuramente rimane. Se vi dovessi dire tutto quello che abbiamo in mente, sarebbe come 'sgamare' un qualcosa di già vissuto".De Laurentiis: "Acquisti? Se ci saranno uscite"Interrogato sui volti che si vedranno in ritiro, De Laurentiis ha dichiarato: "Olivera? Ne stiamo seguendo tanti. Mertens? Ci siamo visti, ci siamo parlati e ci rivedremo a fine campionato. Il 22 c'è la partita a La Spezia, magari il 23, il 24 che il mio compleanno, il 25, il 26… Poi dovrò vedermi anche con Spalletti per gettare le basi per il mercato". Sul rapporto con il tecnico, continua: "Non è che dobbiamo scomparire quando finisce il campionato, siamo una realtà permanente rispettosa dei ruoli e delle personalità. Il dialogo è alla base di qualunque successo". In conclusione, De Laurentiis ricorda l'acquisto di Higuain, che arrivò sorpresa in ritiro: "Lo portai io a Dimaro, non sapeva niente nessuno. Ricordo che Bigon si offese, mi disse 'Ma io non sapevo niente'. E se lo sapeva che sorpresa era? In realtà corrono ancora cattivi tempi nel mercato, per tutti. Ci sono acquisti se ci sono uscite".Anche, allenatore del Napoli, ha parlato durante la conferenza stampa che si è tenuta a Castel VolturnoNapoli, Spalletti: "A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimali per allenarsi"Il tecnico di Certaldo, in merito al ritiro ha dichiarato: "Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare in un panorama mozzafiato. Le Dolomiti sono i nostri auricolari sulla natura, ci siamo trovati molto bene ed è un piacere tornarci. A Dimaro ci sono le condizioni climatiche ottimale per allenarsi al meglio e riposare al meglio la notte. Se tra tutte quelle montagne riuscite a farci trovare un Vulcano siamo a posto". Sulla gestione della preparazione, con i prossimi Mondiali che si terranno a dicembre: "In estate va messa un pochino di forza e resistenza, si lavora poi sulla qualità e sulle ricerche per mettere a posto il motore del calciatore. Questo motore ha bisogno settimanalmente di avere dei richiami, per cui non cambierà niente, si analizzeranno le gare di volta in volta e le condizioni dei singoli".Spalletti: "Qualcuno proverà a portarci via qualche calciatore"Sui piani futuri del Napoli, queste le parole di Spalletti: "Il tentativo che verrà fatto è organizzare una squadra forte. Ci sarà il mercato e qualcuno sarà interessato a portarci via qualche calciatore, quindi bisogna allestire una squadra che può ambire a posizioni di classifica importanti. Si vedrà cosa ci mette davanti il mercato, rimarrò sempre innamorato di questa squadra". In chiusura, interrogato in merito ad un eventuale motto da lanciare nel prossimo ritiro, Spalletti ha dichiarato: "Il 'Sarà con te e tu non devi mollare' è un inno partito dai tifosi, tocca tante cose all'interno dello spogliatoio. Ci ha aiutati nei momenti di difficoltà, è uno stimolo ad essere più duri da sconfiggere. Diventa quindi difficile trovarne un altro, per il momento ce lo teniamo stretto e magari lo miglioriamo con qualche parola in più". Vai alle altre della categoria Interviste Ritiro estivo a Dimaro dal 9 al 19 luglio

Cronaca 12 Aprile 2022

Si tratta di un record in serie A: nessun club è andato in ritiro per undici anni consecutivi nella stessa località Cronaca12 Aprile 2022Si tratta di un record in serie A: nessun club è andato in ritiro per undici anni consecutivi nella stessa località I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits