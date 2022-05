Lozano è volato in Messico per operarsi

Cronaca 18 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il calciatore non sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per l'ultima partita di campionato





Cronaca18 Maggio 2022Corriere dello SportIl calciatore non sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per l'ultima partita di campionato Come comunicato dal club partenopeo, l'esterno è già rientrato in patria, dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico alla spalla destra, infortunata lo scorso 3 febbraio nella gara di qualificazione ai Mondiali della sua Nazionale contro Panama. Il calciatore non sarà quindi a disposizione di Luciano Spalletti per l'ultima partita di campionato, terminando in anticipo la sua stagione.