Osimhen indossa la "diez" Albiceleste di Maradona

Cronaca 17 Maggio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Ha pubblicato su Instagram la foto ricevendo tantissimi like e commenti





La maglia in questione è la riproduzione di quella dell'Argentina, la "diez" Albiceleste. Tre scatti che hanno ulteriormente incrementato l'amore dei sostenitori azzurri verso di lui. Osimhen andato a segno, peraltro, domenica scorsa contro il Genoa: rete del momentaneo 1-0 al 32' su assist di Giovanni Di Lorenzo.



